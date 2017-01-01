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Дальнее зарубежье 01.01.2017 20:50

Американский генерал доволен тем, как продвигается битва за Мосул

Операция иракских военных по освобождению города Мосул от террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в целом продвигается в соответствии с планом, заявил в воскресенье американский бригадный генерал Рик Урибе.

"Мы очень близки к тому, чего хотели добиться", - сказал агентству АП этот находящийся на иракской территории военачальник.

Р.Убибе пояснил, что нет ничего удивительного в том, что в последние недели иракские военные и ополченцы очень медленно продвигаются вглубь города. По его словам, все военачальники с самого начала понимали, что чем ближе войска будут подходить к центру города, тем ожесточеннее будет сопротивление террористов.

Генерал согласился с оценкой иракского правительства, согласно на освобождение Мосула уйдет еще три месяца.

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Тэги: США, ИРАК, МОСУЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]