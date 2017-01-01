Американский генерал доволен тем, как продвигается битва за Мосул

Операция иракских военных по освобождению города Мосул от террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в целом продвигается в соответствии с планом, заявил в воскресенье американский бригадный генерал Рик Урибе.

"Мы очень близки к тому, чего хотели добиться", - сказал агентству АП этот находящийся на иракской территории военачальник.

Р.Убибе пояснил, что нет ничего удивительного в том, что в последние недели иракские военные и ополченцы очень медленно продвигаются вглубь города. По его словам, все военачальники с самого начала понимали, что чем ближе войска будут подходить к центру города, тем ожесточеннее будет сопротивление террористов.

Генерал согласился с оценкой иракского правительства, согласно на освобождение Мосула уйдет еще три месяца.