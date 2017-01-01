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Дальнее зарубежье 01.01.2017 21:15

Курдские боевики заявляют, что не причастны к новогоднему теракту в Стамбуле

Боевики из Рабочей партии Курдистана заверили в воскресенье, что не стоят за организацией теракта, унесшего жизни 39 человек в новогоднюю ночь в Стамбуле, передают западные СМИ.

Со своей стороны, власти страны пока не заявляли, кто несет ответственность за нападение.

"Мы начали собирать некоторые данные, но власти пока что работают, чтобы получить результат", - сказал журналистам премьер страны Бинали Йылдырым на просьбу сообщить, кто организовал теракт.

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Тэги: ТУРЦИЯ, КУРДЫ, ТЕРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]