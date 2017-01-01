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Дальнее зарубежье 01.01.2017 21:36

В конгрессе США есть готовность добиваться новых санкций против РФ, считает конгрессмен-демократ Шифф

Конгрессмены от Республиканской и Демократической партий выступают за введение дополнительных санкций против России, обвиняемой Вашингтоном в кибератаках, заявил в воскресенье член палаты представителей от демократов Адам Шифф.

"Мы считаем, что нужно сделать еще больше. Честно говоря, не думаю, что уже принятые меры (введенные в декабре санкции против РФ - ИФ) могут оказывать достаточный сдерживающий эффект", - приводит его слова местное издание "Хилл".

"Вы увидите, что такие республиканцы, как сенаторы Маккейн и Грэм и другие объединятся, чтобы получить более мощный пакет санкций", - сказал он, объясняя, почему считает, что не только демократы, но и многие республиканцы выступают за дополнительные ограничительные меры против России.

По мнению А.Шиффа, входящего в комитет палаты представителей по делам разведки, со стороны конгресса можно ожидать "еще более решительных действий", если Дональд Трамп, став президентом США, попытается отменить санкции, введенные своим предшественником Бараком Обамой.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]