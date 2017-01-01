В конгрессе США есть готовность добиваться новых санкций против РФ, считает конгрессмен-демократ Шифф

Конгрессмены от Республиканской и Демократической партий выступают за введение дополнительных санкций против России, обвиняемой Вашингтоном в кибератаках, заявил в воскресенье член палаты представителей от демократов Адам Шифф.

"Мы считаем, что нужно сделать еще больше. Честно говоря, не думаю, что уже принятые меры (введенные в декабре санкции против РФ - ИФ) могут оказывать достаточный сдерживающий эффект", - приводит его слова местное издание "Хилл".

"Вы увидите, что такие республиканцы, как сенаторы Маккейн и Грэм и другие объединятся, чтобы получить более мощный пакет санкций", - сказал он, объясняя, почему считает, что не только демократы, но и многие республиканцы выступают за дополнительные ограничительные меры против России.

По мнению А.Шиффа, входящего в комитет палаты представителей по делам разведки, со стороны конгресса можно ожидать "еще более решительных действий", если Дональд Трамп, став президентом США, попытается отменить санкции, введенные своим предшественником Бараком Обамой.