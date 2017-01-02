В команде Трампа не уверены, стоило ли Обаме вводить новые санкции против РФ

Представитель переходной команды избранного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер заявил в воскресенье, что не уверен в справедливости введенных в конце декабря американских санкций против России.
"Был ли этот ответ пропорционален предпринятым (Россией - ИФ) действиям? Может быть, да, а может, и нет. Тут надо все обдумать", - сказал он в интервью телеканалу Эй-Би-Си.
"По-моему, один из возникающих вопросов как раз заключается в том, зачем нам акция подобных масштабов", - добавил Ш.Спайсер, которому после инаугурации Д.Трампа предстоит занять пост представителя Белого дома.
В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против РФ, которая, по мнению Вашингтона, стоит за серией хакерских атак во время прошлогодней американской предвыборной гонки. Сам Д.Трамп неоднократно выражал сомнения в том, что за атаками действительно стоит Россия.
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