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СНГ 02.01.2017 09:21

Следователи Ингушетии возбудили уголовное дело по факту убийства журналиста

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело после смерти журналиста, автора спортивных программ Амира Кокурхоева в реанимации от ножевого ранения, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" представитель СУ СКР по региону в воскресенье.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", - сказал сотрудник ведомства.

По его словам, следователями установлена личность подозреваемого, в настоящее время принимается комплекс мер по установлению его местонахождения и задержания.

"Убийство не связано с его журналисткой деятельностью, преступление, скорее всего, совершено на бытовой почве", - добавил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, известный в Ингушетии журналист, пресс-секретарь администрации Сунженского района скончался в реанимации от ножевого ранения.

На 27-летнего журналиста напал вооруженный ножом мужчина, проживающий по соседству в Сунженском районе, когда он возвращался домой.

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Тэги: РОССИЯ, ИНГУШЕТИЯ, УБИЙСТВО, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]