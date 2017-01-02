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Дальнее зарубежье 02.01.2017 13:17

Жители Латвии видят угрозы для страны в 2017 году в беженцах, спаде экономики и проблемах демографии - опрос

Экономический спад, демографические проблемы и беженцы могут стать угрозой для Латвии в 2017 году, свидетельствуют результаты опроса "Латвийский барометр "Baltic International Bank"".

На просьбу назвать три внутренних и внешних фактора, которые будут представлять наибольшую угрозу для Латвии в 2017 году, 34% опрошенных назвали экономический спад, 31% - демографические проблемы, 30% - беженцев и ищущих убежища. 26% респондентов назвали плохое и неумелое госуправление, 22% - нелегальных иммигрантов, 21% - коррупцию.

17% опрошенных считают угрозой иностранные экономические санкции, еще 17% - деградацию населения (нежелание учиться и работать, алкоголизм), 14% - последствия глобализации.

10% респондентов назвали среди самых реальных угроз военные действия иностранных государств и терроризм, еще 10% - преступность.

Опрос "Латвийский барометр "Baltic International Bank"" проводится ежемесячно. В проводившемся в первой половине ноября опросе участвовали 1007 респондентов в возрасте 18-74 лет.

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Тэги: ЛАТВИЯ, УГРОЗЫ, ОПРОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]