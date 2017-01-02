Жители Латвии видят угрозы для страны в 2017 году в беженцах, спаде экономики и проблемах демографии - опрос

Экономический спад, демографические проблемы и беженцы могут стать угрозой для Латвии в 2017 году, свидетельствуют результаты опроса "Латвийский барометр "Baltic International Bank"".
На просьбу назвать три внутренних и внешних фактора, которые будут представлять наибольшую угрозу для Латвии в 2017 году, 34% опрошенных назвали экономический спад, 31% - демографические проблемы, 30% - беженцев и ищущих убежища. 26% респондентов назвали плохое и неумелое госуправление, 22% - нелегальных иммигрантов, 21% - коррупцию.
17% опрошенных считают угрозой иностранные экономические санкции, еще 17% - деградацию населения (нежелание учиться и работать, алкоголизм), 14% - последствия глобализации.
10% респондентов назвали среди самых реальных угроз военные действия иностранных государств и терроризм, еще 10% - преступность.
Опрос "Латвийский барометр "Baltic International Bank"" проводится ежемесячно. В проводившемся в первой половине ноября опросе участвовали 1007 респондентов в возрасте 18-74 лет.
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 35 раз - Минобороны Азербайджана
МИД Азербайджана осудил теракт в Стамбуле
Алиев выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле
Газпром 1 января прокачал по "Северному потоку" рекордные 160,75 млн куб. м
Добыча газа в РФ за год выросла на 0,7%, до 640,007 млрд куб. м
Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье в 2016г вырос на 7%, до 235,8 млн т
Предпринимаются меры по ликвидации последствий аварии на газопроводе в Сангачале - SOCAR
Потушен пожар на месте аварии на газопроводе в Сангачале
АЖД запустил скоростной поезд по маршруту Нахчыван–Мешхед–Нахчыван
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018 года, считают в Еврокомиссии
Президент Алиев выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Тертере
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
Создано новое объединение предпринимателей - Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов
В мире растет число конфликтов на этнической и религиозной почве, усиливаются тенденции расовой дискриминации и религиозного экстремизма - Алиев