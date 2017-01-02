Тела пятерых граждан Камеруна обнаружены в квартире в Баку

Тела пятерых граждан Камеруна обнаружены в квартире на территории Ясамальского района Баку, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

«В Центр управления критическими ситуациями МЧС поступила информация об оставшихся в беспомощном состоянии в квартире в Ясамальском районе пяти гражданах. При осмотре сотрудниками службы спасения места происшествия в квартире были обнаружены тела пятерых граждан Камеруна», - говорится в сообщении.

Тела камерунцев, арендовавших квартиру, были переданы в соответствующие структуры.

Р.Бабаев