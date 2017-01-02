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Происшествия 02.01.2017 09:23

Новая авария произошла на газопроводе в Баку

Новый взрыв произошел на проходящей через территорию поселка Сангачал Гарадагского района Баку линии газопровода.

По информации МЧС Азербайджана, приведший к пожару взрыв произошел примерно в 7 часов утра по-бакинскому времени, сообщает местное агентство АПА.

На место происшествия стянуты живая сила и техника МЧС. На участке магистрального газопропровода диаметром 1 тыс. мм, ведущем на Сангачальскую головную установку, прекращена подача газа.

Распространение огня локализовано, предпринимаются меры по окончательному тушению пожара.

Как сообщалось ранее, авария произошла 27 декабря 2016 года на магистральном газопроводе в поселке Сангачалы Гарадагского района Баку.

«Причины аварии на газопроводе в поселке Сангачалы, соединяющем Азербайджанский газоперерабатывающий завод с Сангачальской головной установкой, в настоящее время расследуются. Первичный осмотр позволяет рассматривать несколько версий. Предварительный осмотр подтверждает техногенный характер аварии», - говорилось в сообщении пресс-службы компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

Среди возможных причин аварии компания назвала низкое качество сварки или материалов газопровода, сданного в эксплуатацию в 2002 году, а также вероятность износа трубопровода из-за его расположения в агрессивной среде и в оползневой зоне.

Как сообщалось, взрыв на газопроводе произошел в районе 43-го км автомагистрали Баку-Алят 27 декабря 2016 года. После взрыва на газопроводе начался пожар, который был потушен в течение нескольких часов. В результате инцидента жертв и пострадавших нет.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГАЗОПРОВОД, ВЗРЫВ, ТУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]