Добыча нефти в РФ в 2016 г. выросла на 2,5%, до рекордных 547,5 млн т

Объем добычи нефти и газового конденсата в РФ в 2016 г. вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года и составил 547,499 млн тонн (10,965 млн баррелей в сутки). Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК".
При этом следует учитывать, что в феврале 2016 года был на 1 день больше, чем в феврале 2015 г.
В декабре прошлого года Россия произвела 47,402 млн. тонн нефти (+3,7% по сравнению с декабрем 2015г). Среднесуточная добыча нефти в прошлом месяце достигла 11,208 млн баррелей.
Как сообщалось, "Роснефть" в середине октября купила 50,0755% акций "Башнефти", однако "ЦДУ ТЭК" в статистике по итогам года по-прежнему учитывает добычу "Башнефти" отдельно.
Так, НК "Роснефть" за год добыла 189,707 млн тонн нефти (в декабре - 16,131 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 82,999 млн тонн (7,126 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 61,849 млн тонн (5,306 млн тонн), "Газпром нефть" - 37,761 млн тонн (3,384 млн тонн), "Татнефть" - 28,686 млн тонн (2,601 млн тонн), "Славнефть" - 15,001 млн тонн (1,259 млн тонн), "Башнефть" - 21,380 млн тонн (1,842 млн тонн), "РуссНефть" - 7 млн тонн (в декабре - 0,624 млн тонн).
По данным "ЦДУ ТЭК", предприятиями с российским капиталом и совместными предприятиями с иностранными инвестициями в 2016 г. было добыто 76,794 млн тонн сырья (в декабре - 6,851 млн тонн). "ЦДУ ТЭК" не приводит отдельно данные по "Газпрому", отмечая, что они включены в строку "Прочие недропользователи" расчетно.
Операторы СРП в прошлом году добыли 15,991 млн тонн углеводородного сырья (в декабре - 1,433 млн тонн).
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