Потушен пожар на месте аварии на газопроводе в Сангачале

Потушен пожар на месте взрыва, произошедшего в понедельник утром на газопроводе в поселке Сангачал Гарадагского района Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

По информации МЧС Азербайджана, приведший к пожару взрыв произошел примерно в 7 часов утра по-бакинскому времени.

На место происшествия были стянуты живая сила и техника МЧС. На участке магистрального газопропровода диаметром 1 тыс. мм, ведущем на Сангачальскую головную установку, прекращена подача газа.

Как сообщает пресс-служба Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR, ГНКАР), предпринимаются меры по ликвидации последствий аварии на газопроводе.

Как сообщалось ранее, аналогичная авария произошла на этом же участке магистрального газопровода в поселке Сангачалы Гарадагского района Баку 27 декабря 2016 года.

«Причины аварии на газопроводе в поселке Сангачалы, соединяющем Азербайджанский газоперерабатывающий завод с Сангачальской головной установкой, в настоящее время расследуются. Первичный осмотр позволяет рассматривать несколько версий. Предварительный осмотр подтверждает техногенный характер аварии», - говорилось в сообщении пресс-службы компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

Среди возможных причин аварии компания назвала низкое качество сварки или материалов газопровода, сданного в эксплуатацию в 2002 году, а также вероятность износа трубопровода из-за его расположения в агрессивной среде и в оползневой зоне.

Как сообщалось, взрыв на газопроводе произошел в районе 43-го км автомагистрали Баку-Алят 27 декабря 2016 года. После взрыва на газопроводе начался пожар, который был потушен в течение нескольких часов. В результате инцидента жертв и пострадавших нет.

Р.Бабаев