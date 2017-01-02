Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье в 2016г вырос на 7%, до 235,8 млн т

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в 2016 году составил 235,813 млн тонн (4,723 млн баррелей в сутки), что на 7,0% выше аналогичного показателя за 2015 года. Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК".

При этом следует учитывать, что в феврале прошлого года было на 1 день больше, чем в феврале 2015 г.

В декабре 2016 г. из РФ было вывезено 19,946 млн тонн нефти (4,716 млн баррелей в сутки) - на 9,9% больше, чем в декабре 2015 г.

По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье за год всего было экспортировано 221,148 млн тонн нефтяного сырья (из них 201,214 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 34,599 млн тонн.

В декабре по системе "Транснефти" всего в дальнее зарубежье было экспортировано 18,430 млн тонн нефтяного сырья (из них 16,727 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 3,219 млн тонн.

Через порт Новороссийск по системе АК "Транснефть" в прошлом году было отгружено 22,462 млн тонн российского нефтяного сырья (в декабре - 1,403 млн тонн), Приморск - 50,616 млн тонн (4,196 млн тонн), Козьмино - 31,842 млн тонн (2,819 млн тонн), Усть-Луга - 19,693 млн тонн (в декабре - 1,799 млн тонн).

Нефтяная компания "Роснефть" в 2016 году экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК "Транснефть" 101,008 млн тонн (в декабре - 7,933 млн тонн). Как сообщалось, "Роснефть" в середине октября купила 50,0755% акций "Башнефти", однако "ЦДУ ТЭК" в статистике по итогам года учитывает показатели "Башнефти" отдельно: за указанный период компания экспортировала в страны дальнего зарубежья 5,978 млн. тонн (в декабре - 0,544 млн. тонн).

Экспорт "ЛУКОЙЛа" в дальнее зарубежье составил за год 21,886 млн тонн (в декабре - 1,762 млн тонн), "Сургутнефтегаз" экспортировал 32,187 млн тонн (2,708 млн тонн), "Газпром нефть" - 8,440 млн тонн (0,946 млн. тонн), "Татнефть" - 11,981 млн. тонн (в декабре - 1,038 млн. тонн).

Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, в 2016 году отгрузили в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" 15,385 млн тонн нефти (в декабре - 1,439 млн тонн). Операторы СРП за год поставили на экспорт 874,5 тыс. тонн.

Транзит Казахстана в прошлом году составил 16,633 млн тонн (в декабре - 1,425 млн тонн), Азербайджана - 1,218 млн тонн (79,8 тыс. тонн), Туркмении - 466,7 тыс. тонн (62,2 тыс. тонн), Белоруссии - 1,617 млн тонн (в декабре - 136,1 тыс. тонн).

Российские нефтяные компании за 2016 год сократили экспорт нефти в страны ближнего зарубежья на 20,3% относительно соответствующего периода 2015 года - до 18,148 млн. тонн. Сырье поставляется только в Белоруссию.