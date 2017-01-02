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Дальнее зарубежье 02.01.2017 11:55

Противодействие игиловцам в Ираке позволяет предотвратить теракты во Франции - Олланд

Президент Франции Франсуа Олланд в понедельник заявил, что целью борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - ИФ) является в том числе и обеспечение безопасности на французской территории.

"Принятие мер против терроризма в Ираке также позволяет предотвратить совершение террористических актов у нас на земле", - сказал он, выступая с речью в Багдаде.

Как сообщает телеканал "Франс 24", Ф.Олланд прибыл в иракскую страницу с официальным однодневным визитом в понедельник. Ожидается, что он встретится с высокопоставленными военнослужащими страны, а также посетит Курдистан.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ИРАК, ИГ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]