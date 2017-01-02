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Дальнее зарубежье 02.01.2017 12:20

В переходной команде Трампа сомневаются в справедливости санкций США против России

Представитель переходной команды Дональда Трампа Шон Спайсер в понедельник заявил, что Вашингтону стоит задуматься о пропорциональности ограничительных мер, введенных против России в декабре.

"Был ли этот ответ пропорционален действиям (России - ИФ)? Возможно, что так, но, может, и нет. Это необходимо обдумать", - сказал он в интервью американскому телеканалу Эй-Би-Си.

В прошлый четверг США ввели новые антироссийские санкции за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки.

В частности, санкции подразумевают закрытие жилых комплексов российских дипломатов в штате Мэриленд и в Нью-Йорке, которые, как утверждают в Вашингтоне, использовались "в целях разведки".

Кроме того, госдепартамент объявил персона нон-грата 35 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне и Сан-Франциско.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]