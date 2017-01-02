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СНГ 02.01.2017 08:45

Самолет с высланными из США российскими дипломатами приземлился в Москве

Самолет с высланными из США сотрудниками российских дипломатических учреждений приземлился в Москве.

Как сообщалось, в четверг, 29 декабря, администрация Барака Обамы ввела новые санкции против Москвы за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки. В частности, госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне и Сан-Франциско.

В пятницу, 30 декабря, президент России В.Путин назвал антироссийские действия администрации США провокационными, однако подчеркнул, что Россия не будет опускаться до уровня "кухонной дипломатии" и не станет принимать ответные меры в виде высылки дипломатов США и ограничения их доступа к местам отдыха.

Также в пятницу в администрации президента РФ "Интерфаксу" сообщили, что Россия направит специальный самолет, чтобы вывезти из США российских дипломатов, которым американская администрация предписала покинуть страну, и членов их семей.

"Для выезда дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда "Россия" управления делами президента РФ", - сообщили в администрации главы российского государства.

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Тэги: РОССИЯ, США, ДИПЛОМАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]