В Китае сетью ВСМ будет охвачено 80% крупных городов к 2020 году

Более 80% крупных китайских городов будет охвачено сетью высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) к 2020 году, сообщается в "Белой книге" о развитии транспорта, опубликованной Госсоветом КНР.

Общая протяженность ВСМ в стране достигнет примерно 30 тыс. километров к 2020 году. Протяженность скоростных автодорог, построенных и реконструированных, также составит 30 тыс. км.

Одновременно с этим через четыре года междугородное железнодорожное сообщение будет обеспечено в таких регионах, как Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, районы дельты рек Янцзы и Чжуцзян, среднего течения Янцзы, провинция Хэнань, Чэнду-Чунцин и Шаньдунский полуостров, сообщает агентство "Синьхуа".

В ближайшие годы китайское правительство планирует всесторонне углубить транспортную реформу, приложить усилия для развития современного эффективного междугородного и городского транспорта и повысить уровень контроля за безопасностью в этой сфере, подчеркивают авторы документа.

На конец 2015 года общая протяженность действующих железных дорог в Китае достигла 121 тыс. км, и страна вышла по этому показателю на второе место в мире. В частности, протяженность ВСМ составила 19 тыс. км, в результате чего КНР заняла лидирующую позицию в мире, свидетельствуют данные Госсовета.

Как отмечается в "Белой книге", более чем за 60 лет Китай добился заметных успехов в транспортном строительстве и в основном сформировал современную комплексную транспортную систему.

К концу 2015 года общая протяженность автодорог в стране достигла 4 млн 577,3 тыс. км, в частности, протяженность скоростных автострад составила 123,5 тыс. км. По последнему показателю Китай занял первое место в мире.

В 2015 году объем пассажироперевозок составил 19,43 млрд человек, пассажирооборот - 3 трлн 4,7 млрд человеко-километров, объем грузоперевозок составил 41 млрд тонн, грузооборот - 17 трлн 369,06 млрд тонно-километров.

По пассажирообороту и объему грузоперевозок железнодорожным транспортом, по объему грузоперевозок и грузообороту автодорожного транспорта, по объему грузоперевозок и грузообороту водного транспорта Китай находится на лидирующей позиции в мире. По пассажирообороту авиации страна занял второе место в мире.