Почти 20 человек погибли при мощном взрыве в Багдаде, около 40 ранены

По меньшей мере 17 человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в иракской столице, сообщают в понедельник западные СМИ.

Еще 39 человек получили ранения.

Взрыв произошел в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр на одной из наиболее оживленных площадей, отмечают издания.

По предварительным данным, нападение устроил террорист-смертник, который привел в действие взрывное устройство в автомобиле.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и кареты скорой помощи.