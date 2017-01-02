Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7707 EUR   1.8644 RUR   0.0293 GBR   2.1745 TRY   0.5023

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.22

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 4 Янв 10° 5 Янв

Дальнее зарубежье 02.01.2017 14:19

Более 30 человек погибли при мощном взрыве в Багдаде, много раненых

По меньшей мере 32 человека стали жертвами взрыва, прогремевшего в иракской столице, сообщают в понедельник западные СМИ.

Еще 61 человек получил ранения.

Взрыв произошел в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр на одной из наиболее оживленных площадей, отмечают издания.

По предварительным данным, нападение устроил террорист-смертник, который привел в действие взрывное устройство в автомобиле.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и кареты скорой помощи.

Это стало уже второй по масштабам атакой в иракской столице за последние три дня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАК, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Теракт к югу от Багдада привел к гибели 12 человек Взрыв в Багдаде: 60 человек погибли, более 200 ранены - СМИ Террорист-смертник взорвал бомбу близ правительственного здания в Иракском Курдистане, есть жертвы Серия взрывов унесла жизнь 14 человек в Багдаде Жертвами террориста-смертника в Ираке стали 10 человек Число жертв взрыва в Багдаде превысило 20 человек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]