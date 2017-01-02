Сенатор Маккейн заверил президента и оппозицию Грузии в поддержке вступления страны в НАТО

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в понедельник встретился с находящимися в Тбилиси с визитом американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар.

"На встрече были рассмотрены вопросы стратегического партнерства между Грузией и США, углубления экономического сотрудничества, безопасности", - сообщает пресс-служба грузинского президента.

В сообщении отмечается, что Г.Маргвелашвили поблагодарил американских сенаторов за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

"Мы поблагодарили президента Грузии за участие грузинских военных в международных миротворческих операциях, в частности, в Афганистане и еще раз подтвердили нашу поддержку свободе и независимости Грузии", - сказал Дж.Маккейн журналистам после встречи с президентом Г.Маргвелашвили.

Сенатор также сообщил, что провел встречу с представителями грузинской оппозиции.

"У нас была отличная встреча с нашими друзьями из оппозиции. Мы всегда поддерживаем хороший политический климат в Грузии, свободу СМИ. Мы продолжаем поддерживать стремление Грузии вступить в НАТО", - подчеркнул Дж.Маккейн.

Визит делегации американских сенаторов в Грузию завершается в понедельник, 2 января.