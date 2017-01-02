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Дальнее зарубежье 02.01.2017 15:00

Сенатор Маккейн заверил президента и оппозицию Грузии в поддержке вступления страны в НАТО

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в понедельник встретился с находящимися в Тбилиси с визитом американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар.

"На встрече были рассмотрены вопросы стратегического партнерства между Грузией и США, углубления экономического сотрудничества, безопасности", - сообщает пресс-служба грузинского президента.

В сообщении отмечается, что Г.Маргвелашвили поблагодарил американских сенаторов за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

"Мы поблагодарили президента Грузии за участие грузинских военных в международных миротворческих операциях, в частности, в Афганистане и еще раз подтвердили нашу поддержку свободе и независимости Грузии", - сказал Дж.Маккейн журналистам после встречи с президентом Г.Маргвелашвили.

Сенатор также сообщил, что провел встречу с представителями грузинской оппозиции.

"У нас была отличная встреча с нашими друзьями из оппозиции. Мы всегда поддерживаем хороший политический климат в Грузии, свободу СМИ. Мы продолжаем поддерживать стремление Грузии вступить в НАТО", - подчеркнул Дж.Маккейн.

Визит делегации американских сенаторов в Грузию завершается в понедельник, 2 января.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, США, СЕНАТОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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