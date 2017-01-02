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ТЭК 02.01.2017 15:34

Добыча газа в РФ за год выросла на 0,7%, до 640,007 млрд куб. м

Объем добычи газа в РФ в 2016 году вырос на 0,7% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года и составил 640,007 млрд куб. м. Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК".

При этом стоит учитывать, что в феврале 2016 года был на 1 день больше, чем в феврале 2015 г.

В декабре в России было произведено 66,379 млрд куб. м газа.

Данные по добыче "Газпрома" "ЦДУ ТЭК" отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в строку "Прочие недропользователи", которые за год добыли 469,299 млрд куб. м топлива (51,572 млрд куб м - в декабре).

Один из крупнейших независимых производителей газа - "НОВАТЭК" в 2016 году произвел 49,933 млрд куб. м (в декабре - 3,924 млрд куб. м). Операторы СРП за прошлый год добыли 26,059 млрд куб. м (в декабре - 2,578 млрд куб. м).

Из вертикально-интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы "голубого топлива" за рассматриваемый период добыли следующие НК: "Роснефть" - 46,646 млрд куб. м (в декабре - 4,072 млрд куб. м), "ЛУКОЙЛ" - 18,387 млрд куб. м (1,604 млрд куб. м), "Сургутнефтегаз" - 9,758 млрд куб. м (0,848 млрд куб. м), "Газпром нефть" - 13,478 млрд куб. м (в декабре - 1,196 млрд куб. м).

Как сообщалось, "Роснефть" в середине октября купила 50,0755% акций "Башнефти", однако в представленной выше информации показатели "Роснефти" пока не включают данные по добыче "Башнефти".

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]