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Дальнее зарубежье 02.01.2017 15:24

В штаб-квартире НАТО приспущены флаги в знак солидарности с Турцией, пережившей очередной теракт

Североатлантический альянс выразил солидарность со своей страной-союзницей Турцией в связи с терактом в Стамбуле, сообщила в своем "Твиттере" официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

"Все флаги в штаб-квартире приспущены. Солидарность с Турцией после теракта на Новый год в Стамбуле", - написала в понедельник пресс-секретарь, сопроводив свой пост фотографией.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек, в том числе россиянка. Еще почти 70 человек получили ранения.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, ТУРЦИЯ, ФЛАГИ, СОЛИДАРНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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