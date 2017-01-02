В Киеве сообщают о ранении в Донбассе четырех украинских военнослужащих за сутки

Четверо украинских военных получили ранения в зоне проведения силовой операции на юго-востоке страны за минувшие сутки, сообщил спикер министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки погибших не было, четверо украинских военных получили ранения", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

По его словам, в первый день нового года позиции украинских военнослужащих были обстреляны 38 раз, 26 раз из них - на мариупольском направлении, где основные событий развернулись вечером.

"Противник массово использовал минометы на участке фронта Павлополь-Широкино. По нашим позициям выпущено более 70 мин. Огонь из легкого вооружения противник вел практически целый день... Также по одному вражескому обстрелу вчера произошло в Марьинке и Новотроицком. Это было еще до рассвета. В общем, как и раньше, на южных рубежах беспокойно, однако они под надежной защитой", - рассказал А.Мотузяник.

На донецком направлении, по его словам, сутки 1 января началась с активных обстрелов на Светлодарской дуге. В Киеве утверждают, что огонь велся сначала из легкого вооружения, а затем и из минометов, по позициям украинских военных было выпущено 19 мин.

"Несколько позже враг начал провокации в Троицком, Зайцево, Верхнеторецком и Авдеевке. Все они закончились еще до 2:00 ночи. После этого враг активизировался только после 18 часов", - отметил спикер Минобороны. Он подчеркнул, что позиции украинских военнослужащих были обстреляны еще трижды. "Каждый обстрел продолжался около 25-30 минут", - отметил А.Мотузяник.

На луганском направлении боевые действия велись только в новогоднюю ночь - еще до рассвета. "Противник трижды обстрелял наши позиции в Станице Луганской и прилегающем с.Сизое. Тяжелое вооружение при этом не применялось. Обстрелы были достаточно короткими - не более 15 минут", - рассказал А.Мотузяник.

12 из 38 обстрелов, по его словам, было осуществлено из тяжелого вооружения, из них 11 - на мариупольском направлении и 1 - на донецком.

Кроме того, по словам А.Мотузяника, 1 января в районе проведения силовой операции было зафиксировано два полета беспилотных летательных аппаратов.