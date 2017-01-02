Трое полицейских стали жертвами теракта у аэропорта в Сомали

По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва, прогремевшего близ аэропорта в сомалийской столице Могадишо, сообщают в понедельник западные СМИ.

По данным изданий, все погибшие являются сотрудниками местной полиции.

Теракт произошел в тот момент, когда местные стражи порядка обыскивали машины на контрольно-пропускном пункте.

По словам очевидцев, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, находившееся внутри автомобиля. При этом взрыв прогремел недалеко от штаб-квартиры миротворческой миссии Африканского союза в Сомали, отмечают СМИ.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот теракт.