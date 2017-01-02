На первом заседании Высшего Совета безопасности Молдавии в новом составе будет рассматриваться проблема хищений из банковской системы, сообщил президент республики Игорь Додон на первом в новом году совещании со своими советниками.
Как сообщила "Интерфаксу" пресс-служба президента, на заседании обсуждалась проблема украденного миллиарда евро из банковской системы Молдавии. Согласно сообщению, И.Додон запросил информацию и всю корреспонденцию относительно действий, предпринятых Высшим советом безопасности, Национальным банком Молдавии, правительством, Генеральной прокуратурой, Службой информации и безопасности, Национальным центром по борьбе с коррупцией, в целях предотвращения и прекращения кражи из банковско-финансового сектора, начиная с 2011 года и по настоящее время.
"Мы должны проанализировать всю информацию, а также изучить действия президента (Николая Тимофти - ИФ) и предпринять дополнительные меры для предотвращения подобных хищений и возврата украденных средств", - заявил И.Додон.
Он отметил также, что в качестве главы государства уже направил в парламент первую законодательную инициативу. Она также касается отмены закона, который предусматривает превращение похищенных средств в государственный долг и их возврат за счет граждан страны.
Скандал с исчезновением миллиарда евро связан, в частности, с известным молдавским предпринимателем Иланом Шорой, супругом певицы Жасмин. Он был председателем Совета директоров "Bаncа de Economii" ("Сберегательный банк"), а также одним из основных акционеров этого банка и двух других - "Banca Sociala" и "Unibank". В 2014 году из трех банков было незаконно выведено за рубеж около одного миллиарда евро, что составляет более 20% ВВП Молдавии. В октябре 2015 года И.Шор осуществил явку с повинной. По словам И.Шора, за оказание различных услуг и благоприятствование его бизнесу тогдашний премьер-министр Влад Филат получил от него за эти годы около 250 миллионов долларов. На основании его показаний В.Филат был приговорен к девяти годам лишения свободы. Перед вынесением ему приговора И.Шор был арестован по обвинению в причастности к краже миллиарда евро из банковской системы Молдавии. Суд также начал рассмотрение дела по существу против И.Шора.
Армения оставляет без ответа обращения о выдаче тела азербайджанского военнослужащего - Госкомиссия
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня около 40 раз - Минобороны Азербайджана
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 35 раз - Минобороны Азербайджана
Газпром 1 января прокачал по "Северному потоку" рекордные 160,75 млн куб. м
Добыча газа в РФ за год выросла на 0,7%, до 640,007 млрд куб. м
Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье в 2016г вырос на 7%, до 235,8 млн т
WhatsApp прекратил поддержку приложения на старых телефонах
Предпринимаются меры по ликвидации последствий аварии на газопроводе в Сангачале - SOCAR
АЖД запустил скоростной поезд по маршруту Нахчыван–Мешхед–Нахчыван
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018 года, считают в Еврокомиссии
Президент Алиев выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Тертере
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
Создано новое объединение предпринимателей - Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов
В мире растет число конфликтов на этнической и религиозной почве, усиливаются тенденции расовой дискриминации и религиозного экстремизма - Алиев