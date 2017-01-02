На первом заседании Высшего Совета безопасности Молдавии в новом составе будет рассматриваться проблема хищений из банковской системы, сообщил президент республики Игорь Додон на первом в новом году совещании со своими советниками.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-служба президента, на заседании обсуждалась проблема украденного миллиарда евро из банковской системы Молдавии. Согласно сообщению, И.Додон запросил информацию и всю корреспонденцию относительно действий, предпринятых Высшим советом безопасности, Национальным банком Молдавии, правительством, Генеральной прокуратурой, Службой информации и безопасности, Национальным центром по борьбе с коррупцией, в целях предотвращения и прекращения кражи из банковско-финансового сектора, начиная с 2011 года и по настоящее время.

"Мы должны проанализировать всю информацию, а также изучить действия президента (Николая Тимофти - ИФ) и предпринять дополнительные меры для предотвращения подобных хищений и возврата украденных средств", - заявил И.Додон.

Он отметил также, что в качестве главы государства уже направил в парламент первую законодательную инициативу. Она также касается отмены закона, который предусматривает превращение похищенных средств в государственный долг и их возврат за счет граждан страны.

Скандал с исчезновением миллиарда евро связан, в частности, с известным молдавским предпринимателем Иланом Шорой, супругом певицы Жасмин. Он был председателем Совета директоров "Bаncа de Economii" ("Сберегательный банк"), а также одним из основных акционеров этого банка и двух других - "Banca Sociala" и "Unibank". В 2014 году из трех банков было незаконно выведено за рубеж около одного миллиарда евро, что составляет более 20% ВВП Молдавии. В октябре 2015 года И.Шор осуществил явку с повинной. По словам И.Шора, за оказание различных услуг и благоприятствование его бизнесу тогдашний премьер-министр Влад Филат получил от него за эти годы около 250 миллионов долларов. На основании его показаний В.Филат был приговорен к девяти годам лишения свободы. Перед вынесением ему приговора И.Шор был арестован по обвинению в причастности к краже миллиарда евро из банковской системы Молдавии. Суд также начал рассмотрение дела по существу против И.Шора.