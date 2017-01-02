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Дальнее зарубежье 02.01.2017 19:06

В Берлине не видят будущего для Сирии с президентом Асадом

Власти Германии не изменили своей позиции относительно того, что президент Сирии Башар Асад должен впоследствии уйти с должности главы страны, заявил в понедельник представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

"Б.Асад не может выполнять постоянную роль (главы государства - ИФ) для развития мирного будущего в Сирии", - сказал он журналистам в Берлине.

При этом М.Шефер допустил, что сирийский президент может участвовать в переходном процессе в Сирии, однако его полномочия должны быть сильно ограничены.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, СИРИЯ, АСАД, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]