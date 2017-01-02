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ТЭК 02.01.2017 19:42

Газпром 1 января прокачал по "Северному потоку" рекордные 160,75 млн куб. м

1 января 2017 года "Газпром" поставил по газопроводу "Северный поток" рекордный объем газа - 160,75 млн куб. м в сутки. В пересчете на год - это больше проектных объемов газопровода, сообщило управление информации ПАО "Газпром".

"Текущий уровень загрузки "Северного потока" наглядно демонстрирует, что северный коридор поставки российского газа крайне востребован европейским рынком. И в очередной раз подтверждает важность и актуальность строительства "Северного потока - 2". За этот маршрут голосуют потребители", - приводит пресс-служба председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ПОСТАВКИ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]