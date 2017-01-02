1 января 2017 года "Газпром" поставил по газопроводу "Северный поток" рекордный объем газа - 160,75 млн куб. м в сутки. В пересчете на год - это больше проектных объемов газопровода, сообщило управление информации ПАО "Газпром".
"Текущий уровень загрузки "Северного потока" наглядно демонстрирует, что северный коридор поставки российского газа крайне востребован европейским рынком. И в очередной раз подтверждает важность и актуальность строительства "Северного потока - 2". За этот маршрут голосуют потребители", - приводит пресс-служба председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера.
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