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Дальнее зарубежье 02.01.2017 20:14

Почти 10 мирных жителей стали жертвами авиаудара арабской коалиции в Йемене

По меньшей мере девять гражданских лиц погибли в Йемене результате удара с воздуха, осуществленного возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалицией, сообщают в понедельник западные СМИ.

Авиаудар пришелся на частный дом в йеменской провинции Мариб к востоку от столицы Саны.

В частности, пятеро погибших принадлежали к одной семье, отмечают издания.

По данным ООН, общее число жертв конфликта в Йемене уже достигло более 7 тыс. человек с начала операции коалиции в марте 2015 года.

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Тэги: ЙЕМЕН, АВИАУДАР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]