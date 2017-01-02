60 человек стали жертвами тюремного бунта в Бразилии - СМИ

Бунт, вспыхнувший в тюрьме в бразильском городе Манаус, привел к гибели по меньшей мере 60 человек, сообщают в понедельник западные СМИ.

"В настоящий момент число жертв достигает 60 человек", - заявили в администрации исправительного учреждения.

Причиной трагедии стала драка между членами двух преступных банд, отмечают издания.