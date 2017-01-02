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60 человек стали жертвами тюремного бунта в Бразилии - СМИ

Бунт, вспыхнувший в тюрьме в бразильском городе Манаус, привел к гибели по меньшей мере 60 человек, сообщают в понедельник западные СМИ.

"В настоящий момент число жертв достигает 60 человек", - заявили в администрации исправительного учреждения.

Причиной трагедии стала драка между членами двух преступных банд, отмечают издания.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ТЮРЬМА, БУНТ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]