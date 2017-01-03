Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7707 EUR   1.8644 RUR   0.0293 GBR   2.1745 TRY   0.5023

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.22

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10° 5 Янв 6 Янв 11°

Дальнее зарубежье 03.01.2017 09:00

В Эстонии минутой молчания отметят перемирие в Освободительной войне

В Эстонии во вторник отмечается годовщина перемирия в Освободительной войне 1918-1920 годов.

По традиции в 10:30 (11:30 мск), когда оно вступило в силу, по всей стране проводится минута молчания.

В Таллине у памятника Победы в Освободительной войне пройдут торжественная церемония возложения венков к подножью монумента и памятное богослужение. Выступит министр обороны Маргус Цахкна.

3 января 1920 года прекратились боевые действия между Эстонией и Советской Россией.

2 февраля в городе Тарту стороны подписали мирный договор. Это был первый международный договор обоих государств. Согласно этому документу, обе стороны официально признали друг друга, Советская Россия стала первым государством, признавшим независимость Эстонии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, ВОЙНА, ОКОНЧАНИЕ, ПАМЯТЬ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]