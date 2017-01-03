Трамп пообещал не позволить Северной Корее обзавестись ядерным оружием, способным достичь территории Америки

Избранный президент США Дональд Трамп упрекнул Китай в отсутствии желания урегулировать ядерную проблему КНДР.

"Китай забрал у США огромные средства и богатства в рамках абсолютно одностороннего торгового соглашения, но не хочет помогать с Северной Кореей. Как мило!" - написал он в своем микроблоге в Твиттере.

Комментируя заявления Пхеньяна о намерении создать ядерное оружие, способное достичь территории США, Д.Трамп подчеркнул: "Этого не произойдет!".