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Дальнее зарубежье 03.01.2017 10:35

Трамп пообещал не позволить Северной Корее обзавестись ядерным оружием, способным достичь территории Америки

Избранный президент США Дональд Трамп упрекнул Китай в отсутствии желания урегулировать ядерную проблему КНДР.

"Китай забрал у США огромные средства и богатства в рамках абсолютно одностороннего торгового соглашения, но не хочет помогать с Северной Кореей. Как мило!" - написал он в своем микроблоге в Твиттере.

Комментируя заявления Пхеньяна о намерении создать ядерное оружие, способное достичь территории США, Д.Трамп подчеркнул: "Этого не произойдет!".

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Тэги: США, ТРАМП, КИТАЙ, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]