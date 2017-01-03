Повстанцы в Сирии замораживают переговоры об участии в мирной конференции - СМИ

Несколько сирийских повстанческих группировок заявили, что замораживают переговоры о своем участии в мирной конференции в Казахстане, обвинив силы Башара Асада в нарушении режима прекращения огня, сообщает во вторник британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Повстанцы заявляют, что они строго придерживаются условий перемирия, однако правительственные силы при поддержке иранских союзников многократно нарушали их в пригородах Дамаска - Восточной Гуте и в долине Вади-Барада.

Повстанцы отмечают, что выйдут из соглашения о перемирии, если силы Б.Асада попытаются использовать его, чтобы отбить территории у оппозиционных групп.

Мирные переговоры, как ожидается, должны начаться в этом месяце в Астане.

тг