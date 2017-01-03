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СНГ 03.01.2017 14:53

Московскому военно-музыкальному училищу присвоено имя главного военного дирижера Халилова, погибшего в авиакатастрофе 25 декабря

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова, погибшего при крушении самолета Ту-154 над Черным морем 25 декабря прошлого года, Московскому военно-музыкальному училищу, сообщает официальный сайт правительства РФ во вторник.

"Подписанным распоряжением Московскому военно-музыкальному училищу присвоено имя выдающегося военного музыканта генерал-лейтенанта В.М.Халилова", - говорится в сообщении.

Кроме того, присвоением училищу почётного наименования отмечаются особые заслуги Московского военно-музыкального училища в подготовке специалистов с музыкальным профессиональным образованием для Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил.

Руководитель ансамбля песни и пляски имени Александрова, главный военный дирижер России В.Халилов был в числе пассажиров самолета Минобороны Ту-154, потерпевшего крушение утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи.

Всего на борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля им. Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

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Тэги: РОССИЯ, УЧИЛИЩЕ, ДИРИЖЕР, РАСПОРЯЖЕНИЕ

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