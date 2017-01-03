Россия не должна строить свою политику в отношении ЕС, опираясь исключительно на евроскептиков - Чижов

Россия приветствует тех, кто, независимо от своих политических взглядов, выступает за восстановление связей между ЕС и РФ, но строить российскую политику в отношении Евросоюза, ориентируясь только на евроскептиков, было бы неправильным, заявил в интервью "Интерфаксу" постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
"То, что евроскептицизм в последнее время широко распространился - это факт, с которым я согласен. Но я не согласен с тем, что Россия может и должна строить свою политику в отношении Евросоюза, опираясь исключительно на евроскептиков. Мы против подобного конъюнктурного подхода", - сказал высокопоставленный российский дипломат.
"Да, мы приветствуем мнения тех, кто, независимо от своих политических взглядов, выступает за нормализацию отношений с Россией. При этом то, как и о чем идет дискуссия в самом ЕС, инициируемая зачастую этими самыми евроскептиками, их внутреннее дело. Мы видим, что есть евроскептики и правые, и левые. Они довольно часто и друг с другом не соглашаются. Разные есть деятели. Некоторые довольно экстравагантны, и есть даже такие, кто в своих откровениях переходит грань политкорректности", - отметил постпред.
"Но мы-то хотим, чтобы тот консенсус, о котором так пекутся в Евросоюзе, по своему содержанию в большей степени отражал реальные интересы государств-членов, европейского бизнеса, европейского общественного мнения. Мы не вмешиваемся в те, условно говоря, демократические процедуры, на основе которых, по идее, формируется единая позиция Европейского союза. Мы просто хотим, чтобы та позиция, которая в результате появляется, была бы все-таки обращена в будущее, а не исключительно в прошлое", - подчеркнул глава российской дипломатической миссии при ЕС.
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