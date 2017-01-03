Визит Могерини в Москву остается в планах - Чижов

Визит в Москву высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини не снят с повестки дня, заявил в интервью "Интерфаксу" постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов.

"Визит Могерини по-прежнему остается в планах. За этот год она неоднократно встречалась с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Последний раз это было в декабре в Гамбурге в рамках Совета министров иностранных дел ОБСЕ", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

Он добавил, что последнее послание от Ф.Могерини пришло совсем недавно на имя С.Лаврова с соболезнованиями по поводу убийства российского посла в Турции.

"Плюс они довольно часто беседуют по телефону", - отметил В.Чижов.