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Дальнее зарубежье 03.01.2017 11:09

Визит Могерини в Москву остается в планах - Чижов

Визит в Москву высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини не снят с повестки дня, заявил в интервью "Интерфаксу" постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов.

"Визит Могерини по-прежнему остается в планах. За этот год она неоднократно встречалась с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Последний раз это было в декабре в Гамбурге в рамках Совета министров иностранных дел ОБСЕ", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

Он добавил, что последнее послание от Ф.Могерини пришло совсем недавно на имя С.Лаврова с соболезнованиями по поводу убийства российского посла в Турции.

"Плюс они довольно часто беседуют по телефону", - отметил В.Чижов.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, МОГЕРИНИ, ЧИЖОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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