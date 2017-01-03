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Дальнее зарубежье 03.01.2017 12:18

Предсказывать ход развития отношений Россия-Евросоюз при мальтийском председательстве в Совете ЕС преждевременно - Чижов

Постпредство РФ при Евросоюзе установило в Брюсселе неплохой рабочий контакт с мальтийским председательством в Совете ЕС, приступившим к своим обязанностям 1 января, заявил в интервью "Интерфаксу" постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

"Я уверен, что такой контакт будет и на уровне министерств иностранных дел", - добавил высокопоставленный российский дипломат.

"Будет ли использовано это полугодие мальтийским председательством или всем Евросоюзом, чтобы не упустить очередной шанс нормализации отношений с Россией, загадывать все же не буду. Посмотрим", - отметил он.

В.Чижов напомнил, что для Мальты это первое председательство в Совете ЕС.

"Страна эта, мягко говоря, некрупная. Она в Евросоюзе не так давно - пошел тринадцатый год. Вполне естественно, что они "планку ожиданий" от предстоящего полугодия стараются не завышать. Это вполне объяснимо", - считает постпред.

"Тем не менее, на их полугодие придется немало серьезных событий, значение которых выйдет за рамки их председательства. Я имею в виду, во-первых, уже анонсированное начало переговоров с Великобританией по "Брекзиту". Мальта - страна, хоть и некрупная, но, тем не менее, опыт общения с англичанами имеет достаточно большой, поскольку на протяжении жизни нынешнего поколения еще успела побыть британской колонией", заметил В.Чижов.

"Во-вторых, при мальтийском председательстве предстоит другое непростое дело. А именно: притирка отношений ЕС-США с приходом к власти в Соединенных Штатах новой администрации", - подчеркнул глава российской дипломатической миссии при Евросоюзе.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, МАЛЬТА, ЧИЖОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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