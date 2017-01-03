Цены на нефть во вторник растут, Brent торгуется выше $57,1 за баррель

Цены на нефть эталонных марок поднимаются во вторник в ожидании сокращения добычи крупнейшими странами-производителями мира, входящими и не входящими в ОПЕК.
Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:32 МСК подорожали на $0,32 (0,56%) - до $57,14 за баррель. На торгах 30 декабря их цена снизилась на $0,03 (0,05%), завершив день на уровне $46,82 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник увеличились на $0,32 (0,6%) - до $54,04 за баррель. По итогам предыдущей сессии цена контрактов опустилась на $0,05 (0,09%) и составляла на закрытие $53,72 за баррель.
По итогам 2016 года нефть WTI продемонстрировала подъем котировок на 45%, что стало максимальным приростом за семь лет, отмечает MarketWatch. В том числе в декабре она подорожала более чем на 8% после соглашения стран-членов ОПЕК и других государств о снижении объемов добычи.
Марка Brent выросла за год в цене на 52%, что также стало самым существенным подъемом с 2009 года.
"Рынок стал более уверенным в том, что участники соглашения на этот раз будут соблюдать оговоренные квоты на добычу, поскольку каждый хочет, чтобы цены пошли вверх", - полагает аналитик по энергетике SCI International Гао Цзянь.
Служба финансово-экономической информации
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