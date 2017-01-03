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Дальнее зарубежье 03.01.2017 13:15

Россия хочет видеть ЕС процветающим и проводящим дружественную политику в отношении РФ, а "Брекзит" - его внутреннее дело - Чижов

Выход Соединенного Королевства из Европейского союза - это их внутреннее дело, заявил в интервью "Интерфаксу" постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в ответ на вопрос, какой Евросоюз привлекательнее для РФ - с Великобританией или без нее.

"Вы пытаетесь подтолкнуть меня к формулированию публичной позиции в отношении "Брекзита". У России такой позиции нет. Это их внутреннее дело. Изначально это волеизъявление британских граждан, по крайней мере, некоторых частей Соединенного Королевства", - ответил высокопоставленный российский дипломат.

"Я скажу, какой Евросоюз был бы привлекателен для России вне зависимости от того, будет в нем Великобритания или нет. Будет в нем Шотландия или не будет. И еще некоторые. Мы хотим видеть Евросоюз сильным, процветающим объединением государств, проводящим дружественную политику в отношении России и, что немаловажно, самостоятельным игроком на международной арене", - объяснил глава российской дипломатической миссии при ЕС.

"Поэтому мы желаем Евросоюзу преодолеть то, что Жан-Клод Юнкер (председатель Еврокомиссии - ИФ) назвал "поликризисом", и выйти на траекторию стратегического партнерства с Россией, не копируя прежний опыт, а критически осмыслив его, выделив то, что нам обоим, России и Евросоюзу, необходимо в первую очередь, то, чем мы должны заняться на перспективу, и отбросив то лишнее, что могло бы мешать развитию наших отношений", - сказал В.Чижов.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, РОССИЯ, БРЕКЗИТ, ЧИЖОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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