Выход Соединенного Королевства из Европейского союза - это их внутреннее дело, заявил в интервью "Интерфаксу" постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в ответ на вопрос, какой Евросоюз привлекательнее для РФ - с Великобританией или без нее.

"Вы пытаетесь подтолкнуть меня к формулированию публичной позиции в отношении "Брекзита". У России такой позиции нет. Это их внутреннее дело. Изначально это волеизъявление британских граждан, по крайней мере, некоторых частей Соединенного Королевства", - ответил высокопоставленный российский дипломат.

"Я скажу, какой Евросоюз был бы привлекателен для России вне зависимости от того, будет в нем Великобритания или нет. Будет в нем Шотландия или не будет. И еще некоторые. Мы хотим видеть Евросоюз сильным, процветающим объединением государств, проводящим дружественную политику в отношении России и, что немаловажно, самостоятельным игроком на международной арене", - объяснил глава российской дипломатической миссии при ЕС.

"Поэтому мы желаем Евросоюзу преодолеть то, что Жан-Клод Юнкер (председатель Еврокомиссии - ИФ) назвал "поликризисом", и выйти на траекторию стратегического партнерства с Россией, не копируя прежний опыт, а критически осмыслив его, выделив то, что нам обоим, России и Евросоюзу, необходимо в первую очередь, то, чем мы должны заняться на перспективу, и отбросив то лишнее, что могло бы мешать развитию наших отношений", - сказал В.Чижов.