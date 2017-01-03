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Регион 03.01.2017 13:43

Спасатели на Эльбрусе вышли на помощь упавшему в ледовую трещину альпинисту

Альпинист упал в расщелину на склоне Эльбруса, идут спасательные работы, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.

"В 09:55 поступило сообщение о том, что с южной стороны восточного склона горы Эльбрус, на высоте 5100, при восхождении спортсмен упал в расщелину", - говорится в сообщении.

Пятеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) вышли на его поиски.

В свою очередь оперативный дежурный ЭВПСО МЧС России пояснил агентству "Интерфакс-Юг", что упал в ледовую трещину гражданин России, совершавший восхождение в одиночку.

"Он не был зарегистрирован в спасотряде", - добавил дежурный.

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Тэги: РОССИЯ, КБР, ЭЛЬБРУС, АЛЬПИНИСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]