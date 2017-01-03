Спасатели на Эльбрусе вышли на помощь упавшему в ледовую трещину альпинисту

Альпинист упал в расщелину на склоне Эльбруса, идут спасательные работы, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.
"В 09:55 поступило сообщение о том, что с южной стороны восточного склона горы Эльбрус, на высоте 5100, при восхождении спортсмен упал в расщелину", - говорится в сообщении.
Пятеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) вышли на его поиски.
В свою очередь оперативный дежурный ЭВПСО МЧС России пояснил агентству "Интерфакс-Юг", что упал в ледовую трещину гражданин России, совершавший восхождение в одиночку.
"Он не был зарегистрирован в спасотряде", - добавил дежурный.
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