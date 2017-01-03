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Дальнее зарубежье 03.01.2017 14:21

Почти 6,9 тыс. человек стали жертвами насилия в Ираке в 2016 году - UNAMI

Не менее 6 878 мирных жителей Ирака стали жертвами насилия в стране в 2016 году, сообщили в миссии ООН по оказанию содействия Ираку (UNAMI).

Кроме того, сообщили в миссии, не менее 12 388 гражданских были ранены в прошлом году.

При этом, отмечается в заявлении миссии, эти данные не включают потери среди мирного населения в западной провинции Анбар в мае, июле, августе и декабре 2016 года.

В миссии ООН подчеркнули, что эти данные "следует воспринимать как абсолютный минимум", так как во Всемирной организации не располагают данными о жертвах среди мирного населения в зонах конфликтов, а также о тех, кто стал жертвами "вторичных эффектов насилия... таких как нехватка воды, еды, лекарств и медобслуживания".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ООН, ИРАК, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]