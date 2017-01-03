В Белоруссии открыто новое месторождение нефти

Новое месторождение нефти обнаружили в Белоруссии, сообщила пресс-службе РУП "Производственное объединение "Белоруснефть".
"Оно открыто в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба и получило название Угольское", - проинформировали в объединении.
Во время разведочного бурения Угольской подсолевой структуры поисковая скважина N1-Угольская с глубиной 5 218 м при освоении семилукского горизонта дала приток нефти с газом дебитом около 39,5 т в сутки.
Нефть Угольского месторождения относится к категории труднодоступных запасов, находятся на большой глубине и в низкопроницаемом коллекторе. "Положительным фактором для разработки станет аномально высокое пластовое давление", - заявили в "Белоруснефти".
Геологические запасы нового месторождения оцениваются в 1 млн 695 тыс. тонн нефти. "Более точную оценку можно будет сделать после бурения в 2017 году разведочной скважины N2 Угольская", - добавили в пресс-службе.
В декабре заместитель премьер-министра Белоруссии Михаил Русый сообщил, что добыча нефти в стране стабилизирована на уровне 1,6 млн тонн в год, разведанные запасы позволяют вести добычу 35 лет. Весь объем добываемой нефти Белоруссия отправляет на экспорт, в том числе экспортируется порядка 70% добываемого попутно газа.
В настоящее время, по информации М.Русого, идет разведка новых месторождений, по которым, по предварительным оценкам, есть еще 5 млн тонн извлекаемых запасов нефти.
ПО "Белоруснефть" входит в состав государственного концерна "Белнефтехим". Оно ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Белоруссии, а также работает в нефтяной сфере других стран.
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