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СНГ 03.01.2017 15:25

В Белоруссии открыто новое месторождение нефти

Новое месторождение нефти обнаружили в Белоруссии, сообщила пресс-службе РУП "Производственное объединение "Белоруснефть".

"Оно открыто в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба и получило название Угольское", - проинформировали в объединении.

Во время разведочного бурения Угольской подсолевой структуры поисковая скважина N1-Угольская с глубиной 5 218 м при освоении семилукского горизонта дала приток нефти с газом дебитом около 39,5 т в сутки.

Нефть Угольского месторождения относится к категории труднодоступных запасов, находятся на большой глубине и в низкопроницаемом коллекторе. "Положительным фактором для разработки станет аномально высокое пластовое давление", - заявили в "Белоруснефти".

Геологические запасы нового месторождения оцениваются в 1 млн 695 тыс. тонн нефти. "Более точную оценку можно будет сделать после бурения в 2017 году разведочной скважины N2 Угольская", - добавили в пресс-службе.

В декабре заместитель премьер-министра Белоруссии Михаил Русый сообщил, что добыча нефти в стране стабилизирована на уровне 1,6 млн тонн в год, разведанные запасы позволяют вести добычу 35 лет. Весь объем добываемой нефти Белоруссия отправляет на экспорт, в том числе экспортируется порядка 70% добываемого попутно газа.

В настоящее время, по информации М.Русого, идет разведка новых месторождений, по которым, по предварительным оценкам, есть еще 5 млн тонн извлекаемых запасов нефти.

ПО "Белоруснефть" входит в состав государственного концерна "Белнефтехим". Оно ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Белоруссии, а также работает в нефтяной сфере других стран.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЬ, МЕСТОРОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]