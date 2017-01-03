Армения оставляет без ответа обращения о выдаче тела азербайджанского военнослужащего - Госкомиссия

Официальный Ереван оставляет без ответа обращения о выдаче тела погибшего азербайджанского военнослужащего, заявляют в Госкомиссии по делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Азербайджана.
«Официальные органы Армении отказываются отвечать на настойчивые обращения международных структур о возвращении тела военнослужащего ВС Азербайджана Чингиза Гурбанова», - сообщили агентству Интерфакс-Азербайджан в Госкомиссии.
В Госкомиссии отметили, что армянская сторона, не приводя никаких конкретных причин и доводов, под различными предлогами намерено затягивает процедуру возвращения тела военнослужащего.
«К сожалению, даже международные посредники не могут пока повлиять на антигуманные действия Армении. Наряду с этим, мы со своей стороны совместно с государственными органами и международными организациями продолжаем меры в этом направлении», - отметили в Госкомиссии.
Минобороны Азербайджана ранее заявило, что утром 29 декабря при попытке проникновения на территорию Азербайджана армянская разведгруппа попала в засаду азербайджанских подразделений. В результате завязавшегося боя противник был вынужден отступить с большими потерями.
Ф.Исазаде
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