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Регион 03.01.2017 16:00

СМИ Турции опубликовали селфи подозреваемого в нападении на ночной клуб в Стамбуле

Турецкие СМИ опубликовали "селфи видео" человека, подозреваемого в совершении теракта в новогоднюю ночь в Стамбуле.

На записи мужчины снимает себя на площади Таксим в Стамбуле.

Отмечается, что непонятно, проводилась ли съемка до нападения или же после.

СМИ напоминают, что подозреваемого пока не удалось поймать и установить его личность.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек. Еще почти 70 человек получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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Тэги: ТУРЦИЯ, ТЕРАКТ, ПОДРОБНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]