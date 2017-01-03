Патриарх Кирилл осуждает попытки отделить Украинскую церковь от Московского патриархата

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил обеспокоенность попытками разорвать духовное единство России и Украины.

"Сегодня, когда многие силы снова пытаются разорвать духовное пространство Руси, когда снова пытаются, обратившись к патриарху Константинопольскому, требовать от него отделения от первопрестольного града Москвы, когда на политические устремления к отделению одной части Руси от другой пытаются наложить еще и церковный раскол, наша молитва - святителю Петру", - сказал патриарх после литургии, которую он совершил во вторник, в день памяти святителя Московского Петра, в Успенском соборе Кремля.

"Он эту молитву понимает и слышит, как, может быть, никто другой из святых угодников, потому что вся его жизнь была посвящена сохранению единства Святой Руси, преодолению разногласий князей, собиранию русского духа, утверждению русского православия", - отметил он.

Как напомнил предстоятель, все служение святителя Петра сопровождалось борьбой "за духовное и даже политическое единство Руси".

"Он, будучи уроженцем Малороссии, Волыни, получив Киевскую кафедру и перенеся ее во Владимир, осознал, что для сохранения единства Руси будет полезнее, чтобы первопрестольным градом стал град Москва, и совершил это деяние. Без святителя Петра не было бы Москвы как столицы всея Руси. Это он духовный основатель столицы", - подчеркнул патриарх.

По преданию, прибыв в Москву в 1315 году, митрополит Петр прошел от Кремля к возвышенному берегу Неглинки, где и основал монастырь, названный впоследствии в его честь. В 1326 году в Московском Кремле митрополитом Петром был заложен Успенский собор. Святитель стал духовным отцом князя Иоанна Калиты и его семьи. Он также перенес кафедру (центр управления Церковью) из Киева во Владимир, а затем в Москву и стал первым митрополитом Московским и всея Руси. С этого деяния святителя началось возвышение Москвы как новой столицы русских земель.

Ранее президент Украины Петр Порошенко неоднократно выступал за создание в стране поместной Православной церкви. Одна из целей инициативы - отделить Украинскую православную церковь от Московского патриархата.

16 июня 2016 года Верховная Рада приняла обращение к патриарху Константинопольскому Варфоломею с призывом издать томос об автокефалии Православной церкви на Украине и признать недействительным акт 1686 года, согласно которому якобы "в нарушение канонов" Киевская митрополия была присоединена к Московскому патриархату. Между тем Константинополь оставил это обращение без ответа.