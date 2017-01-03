Теракт в ночном клубе в Стамбуле совершил 28-летний уроженец Киргизии - СМИ

Совершивший теракт в ночном клубе Стамбула - выходец из Киргизии, сообщило во вторник агентство ЭФЭ со ссылкой на турецкое телевидение.

По его данным, речь идет о 28-летнем Лакхе Машрапове.

Другие подробности пока не сообщаются.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек. Еще почти 70 человек получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).