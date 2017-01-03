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Регион 03.01.2017 16:57

Киргизия запросила у Турции информацию о личности террориста, расстрелявшего людей в Стамбуле

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии направил в Турцию запрос для подтверждения информации о возможной причастности гражданина республики к теракту в ночном клубе в Стамбуле, сообщил "Интерфаксу" во вторник официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов.

"В связи с появляющейся в СМИ различной информацией о теракте в Стамбуле и возможной причастностью к этому гражданина Киргизии, представители ГКНБ находятся в постоянном контакте с турецкими коллегами", - заявил он.

В свою очередь представители киргизского посольства в Анкаре сообщили "Интерфаксу", что отправили официальный запрос властям и правоохранительным органам Турции. "Пока нет никаких подтверждений, все остальное - домыслы", - сообщил агентству представитель посольства.

По сообщению турецкой газеты "Хюрриет", правоохранительные органы Турции считают, что террористический акт мог совершить выходец из Средней Азии - Узбекистана либо Киргизии.

Ранее в турецких СМИ появилась фотография гражданина Киргизии якобы причастного к теракту в Стамбуле.

Нападение на ночной клуб "Reina" в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего 39 человек погибли
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Тэги: КИРГИЗИЯ, НАЦБЕЗОПАСНОСТЬ, ТУРЦИЯ

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