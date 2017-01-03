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Дальнее зарубежье 03.01.2017 18:22

Народ Эстонии должен быть готов защитить себя - министр обороны

Эстония может защитить свою свободу только вместе с союзниками, заявил министр обороны Маргус Цахкна (Margus Tsahkna).

"Мы способны защитить свою свободу только вместе со своими друзьями и союзниками", - сказал М.Цахкна, выступая во вторник в Таллине на памятной церемонии в связи с 97-летием перемирии в Освободительной войне.

"Независимость и свобода не настолько само собой разумеющееся, как нам хочется думать. Поэтому важно, чтобы народ Эстонии обладал волей к обороне, реальной способностью защитить себя и делать это вместе с нашими союзниками", - подчеркнул он.

В Эстонии во вторник прошли минута молчания и памятная церемония в связи с прекращением 3 января 1920 года в 10.30 боевых действий между войсками Советской России и Эстонии. В честь знаменательно даты в стране вывешены государственные флаги.

Перемирие длилось до 2 февраля 1920 года, когда стороны подписали в городе Тарту мирный договор.

Это был первый международный договор для обоих государств. Согласно этому документу, стороны официально признали друг друга.

Советская Россия стала первым государством, признавшим независимость Эстонии.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, МИНОБОРОНЫ, МИНИСТР, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]