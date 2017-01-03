Народ Эстонии должен быть готов защитить себя - министр обороны

Эстония может защитить свою свободу только вместе с союзниками, заявил министр обороны Маргус Цахкна (Margus Tsahkna).
"Мы способны защитить свою свободу только вместе со своими друзьями и союзниками", - сказал М.Цахкна, выступая во вторник в Таллине на памятной церемонии в связи с 97-летием перемирии в Освободительной войне.
"Независимость и свобода не настолько само собой разумеющееся, как нам хочется думать. Поэтому важно, чтобы народ Эстонии обладал волей к обороне, реальной способностью защитить себя и делать это вместе с нашими союзниками", - подчеркнул он.
В Эстонии во вторник прошли минута молчания и памятная церемония в связи с прекращением 3 января 1920 года в 10.30 боевых действий между войсками Советской России и Эстонии. В честь знаменательно даты в стране вывешены государственные флаги.
Перемирие длилось до 2 февраля 1920 года, когда стороны подписали в городе Тарту мирный договор.
Это был первый международный договор для обоих государств. Согласно этому документу, стороны официально признали друг друга.
Советская Россия стала первым государством, признавшим независимость Эстонии.
Армения оставляет без ответа обращения о выдаче тела азербайджанского военнослужащего - Госкомиссия
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня около 40 раз - Минобороны Азербайджана
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 35 раз - Минобороны Азербайджана
Газпром 1 января прокачал по "Северному потоку" рекордные 160,75 млн куб. м
Добыча газа в РФ за год выросла на 0,7%, до 640,007 млрд куб. м
Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье в 2016г вырос на 7%, до 235,8 млн т
WhatsApp прекратил поддержку приложения на старых телефонах
Предпринимаются меры по ликвидации последствий аварии на газопроводе в Сангачале - SOCAR
АЖД запустил скоростной поезд по маршруту Нахчыван–Мешхед–Нахчыван
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018 года, считают в Еврокомиссии
Президент Алиев выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Тертере
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
Создано новое объединение предпринимателей - Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов
В мире растет число конфликтов на этнической и религиозной почве, усиливаются тенденции расовой дискриминации и религиозного экстремизма - Алиев