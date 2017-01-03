Сведения о причастности к теракту в Стамбуле гражданина Киргизии не подтвердились, он вернулся на родину

Гражданин Киргизии, фотография паспорта которого была распространена в турецких СМИ, не имеет отношения к террористическому акту в стамбульском клубе, заявили в киргизском Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ).

"Гражданин республики Лакхе Машрапов был допрошен по прибытии в Кыргызстан. Доказательств его причастности к теракту нет. Он был отпущен после допроса, но проверка продолжается", - сообщил "Интерфаксу" во вторник официальный представитель ГКНБ Киргизии Рахат Сулайманов.

"Представители ГКНБ находятся в постоянном контакте с турецкими коллегами", - сказал также Р.Сулайманов.

Со своей стороны, начальник районного отдела внутренних дел Кара-Сууйского района (Ошская область, юг Киргизии) Башкур Абдыкалыков сообщил "Интерфаксу", что Л.Машрапов оказался похож на фоторобот разыскиваемого террориста.

"По словам Л.Машрапова в аэропорту в Стамбуле его сняв с самолета, допросили правоохранительные органы Турции. Убедившись в непричастности, отпустили. Самолет, на котором он должен был лететь из Стамбула в Бишкек, задержали на час", - отметил Б.Абдыкалыков.

Л.Машрапов является уроженцем города Кара-Суу. Он прилетел из Турции в Бишкек 3 декабря в 07:00 (04:00 мск) утра по местному времени, затем вылетел в Ош.

По сообщению турецкой газеты "Хюрриет", правоохранительные органы Турции считают, что террористический акт мог совершить выходец из стран Средней Азии - Узбекистана либо Киргизии.

Турецкое агентство ЭФЭ со ссылкой на один из телеканалов, сообщало, что совершивший теракт в ночном клубе Стамбула - выходец из Киргизии.

В МИД Киргизии проверяют эту информацию, однако причастность к теракту киргизского гражданина считают маловероятной. Представители киргизского посольства в Анкаре сообщили "Интерфаксу", что отправили официальный запрос властям и правоохранительным органам Турции.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек, в том числе россиянка. Еще почти 70 человек получили ранения.