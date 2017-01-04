BlackRock прогнозирует возобновление притока капитала в облигации emerging markets в 2017г

Инвестиционные менеджеры BlackRock Inc. Серхио Триго Паса и Пабло Голдберг считают долговые бумаги развивающихся стран привлекательными и ожидают, что приток капитала в них возобновится в 2017 году, несмотря на повышение процентных ставок в США, возможные торговые ограничения и распродажу на глобальном рынке бондов.

В прошлом году эти эксперты правильно предсказали бегство инвесторов на рынки emerging markets из-за близкой к нулю доходности бондов развитых стран, пишет агентство Bloomberg.

Сейчас они говорят о том, что "великое переселение" - переток капитала с развитых рынков на развивающиеся - возобновится в этом году, как только прояснится курс политики избранного президента США Дональда Трампа.

BlackRock прогнозирует конец распродажи на развивающихся рынках, которая со времени победы Д.Трампа в ноябре принесла инвесторам убытки в 3,4%, вызвав рост доходности до уровня вблизи 5%. На фоне отрицательной доходности в большинстве развитых стран растет привлекательность бумаг тех emerging markets, в которых продолжают улучшаться фундаментальные показатели, считают С.Триго Пас и П.Голдберг из отдела долговых бумаг развивающихся стран.

"Мы считаем, что долг развивающихся стран займет сильную позицию в 2017 году", - говорится в обзоре аналитиков Bloomberg.

С тех пор, как BlackRock 18 июля заявила о "великом переселении", приток инвестиций в облигационные фонды развивающихся стран продлился 15 недель подряд, свидетельствуют данные EPFR Global. Процесс прекратился только после того, как победа Д.Трампа вызвала рост доходности глобальных бондов на фоне ожиданий, что заявленные расходы на инфраструктуру могут разогнать инфляцию в США.

Как считают аналитики BlackRock, выборы Д.Трампа являются сдерживающим фактором для роста экономики развивающихся стран, однако эти регионы также могут оказаться в выигрыше, так как расходы на инфраструктуру улучшают перспективы для производителей сырья.

Они ожидают, что суверенные долговые бумаги развивающихся рынков принесут инвесторам более 4% в 2017 году.