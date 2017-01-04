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Регион 04.01.2017 13:03

В Турции задержаны более 20 человек по подозрению в причастности к теракту в ночном клубе

Полиция Турции задержала 23 человек в рамках спецоперации по поиску организаторов теракта в новогоднюю ночь, сообщает веб-сайт газеты "Хюрриет".

По некоторым данным, среди задержанных есть иностранцы.

Ранее сообщалось о задержании пяти предполагаемых членов террористической группировки ИГ, причастных к нападению.

Полицейская операция проводится в городе Измире.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек. Еще почти 70 человек получили ранения.

Исполнитель теракта до сих пор не найден. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство"

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Тэги: ТУРЦИЯ, ТЕРАКТ, СПЕЦОПЕРАЦИЯ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]