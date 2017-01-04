В Турции задержаны более 20 человек по подозрению в причастности к теракту в ночном клубе

Полиция Турции задержала 23 человек в рамках спецоперации по поиску организаторов теракта в новогоднюю ночь, сообщает веб-сайт газеты "Хюрриет".
По некоторым данным, среди задержанных есть иностранцы.
Ранее сообщалось о задержании пяти предполагаемых членов террористической группировки ИГ, причастных к нападению.
Полицейская операция проводится в городе Измире.
Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек. Еще почти 70 человек получили ранения.
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