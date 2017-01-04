Ведущим странам мира предстоит погасить долговые обязательства на $7,7 трлн в 2017г

Правительствам ведущих стран мира предстоит погасить долговые обязательства на сумму порядка $7,7 трлн в 2017 году.
Многим государствам придется столкнуться с ростом стоимости заимствования в начавшемся году, поскольку "бычий" тренд на рынке облигаций, отмечавшийся на протяжении трех десятилетий, исчерпал свои возможности, отмечают эксперты.
Объем векселей, нот и облигаций, подлежащих погашению странами G7 и БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), в текущем году будет на 8% выше уровня 2016 года, составившего порядка $7 трлн, свидетельствуют данные агентства Bloomberg.
В частности, Китаю предстоит погасить в этом году долги на $588 млрд - это на 132% больше, чем в предыдущем году.
Управляющие компании, включая Pioneer Investment Management Ltd. и Old Mutual Global Investors Ltd., либо прогнозируют "медвежий" тренд на рынке облигаций, либо говорят об ухудшении его перспектив. По их мнению, меры стимулирования инфляции, а также бюджетное стимулирование постепенно заменят кредитно-денежную политику в качестве двигателя экономического роста, что будет способствовать увеличению доходностей госбумаг.
Объем госбумаг, подлежащих погашению в 2017 году:
|страна
|объем погашения в млрд $
|США
|3634
|Япония
|1840
|Китай
|588
|Италия
|348
|Франция
|293
|Германия
|241
|Великобритания
|219
|Канада
|189
|Индия
|184
|Бразилия
|133
|Россия
|16
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