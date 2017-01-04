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Финансы 04.01.2017 13:56

Ведущим странам мира предстоит погасить долговые обязательства на $7,7 трлн в 2017г

Правительствам ведущих стран мира предстоит погасить долговые обязательства на сумму порядка $7,7 трлн в 2017 году.

Многим государствам придется столкнуться с ростом стоимости заимствования в начавшемся году, поскольку "бычий" тренд на рынке облигаций, отмечавшийся на протяжении трех десятилетий, исчерпал свои возможности, отмечают эксперты.

Объем векселей, нот и облигаций, подлежащих погашению странами G7 и БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), в текущем году будет на 8% выше уровня 2016 года, составившего порядка $7 трлн, свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

В частности, Китаю предстоит погасить в этом году долги на $588 млрд - это на 132% больше, чем в предыдущем году.

Управляющие компании, включая Pioneer Investment Management Ltd. и Old Mutual Global Investors Ltd., либо прогнозируют "медвежий" тренд на рынке облигаций, либо говорят об ухудшении его перспектив. По их мнению, меры стимулирования инфляции, а также бюджетное стимулирование постепенно заменят кредитно-денежную политику в качестве двигателя экономического роста, что будет способствовать увеличению доходностей госбумаг.

Объем госбумаг, подлежащих погашению в 2017 году:

страна объем погашения в млрд $
США 3634
Япония 1840
Китай 588
Италия 348
Франция 293
Германия 241
Великобритания 219
Канада 189
Индия 184
Бразилия 133
Россия 16
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Тэги: ГОСБУМАГИ, ПОГАШЕНИЕ, ОБЪЕМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]