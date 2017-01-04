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ТЭК 04.01.2017 13:20

Иран допустил 29 компаний, в том числе Газпром и ЛУКОЙЛ, к участию в нефтегазовом раунде

Иран квалифицировал 29 международных нефтяных компаний (в том числе "Газпром"и "ЛУКОЙЛ") для участия в раунде тендеров по нефтегазовым проектам, сообщила Национальная иранская нефтяная компания (NIOC).

В числе квалифицированных претендентов испанская CEPSA, китайские CNOOC International Limited, CNPC, CNPW, Sinopec International, норвежская DNO, итальянская Eni, японские INPEX Corporation, Itochu, Japan Petroleum Exploration, Mitsubishi Corporation, Mitsui, южнокорейские Korea Gas Corporation и Posco Daewoo, датская Maersk, австрийская OMV, германская Wintershall, индийская ONGC Videsh Limited, британо-французская Perenco Holding, индонезийская Pertamina, малайзийская Petronas, польская PGNiG, аргентинская Pluspetrol, таиландская PTTEP, американская Schlumberger, англо-голландская Royal Dutch Shell, французская Total.

Договорной основой станет новая модель - иранский нефтяной контракт (IPC). Если раньше сотрудничество с иностранными партнерами было построено на модели обратного выкупа (buyback) - выкупа продукции Национальной нефтяной компанией по оговоренной цене, то теперь совместные предприятия будут работать на условиях раздела продукции. Кроме того, различные стадии проекта - разведка, обустройство и добыча - теперь будут предложены претендентам в интегрированном пакете, отмечает NIOC.

Ранее сообщалось, что на тендер будут предложены 52 углеводородных месторождения (29 нефтяных и 23 газовых) и 18 разведочных блоков. Из общего количества выставляемых месторождений на шельфе расположено 8 нефтяных и 8 газовых.

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Тэги: ИРАН, НЕФТЬ, РАУНД, КВАЛИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]